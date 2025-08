Homem é preso em Artur Nogueira com motocicleta adulterada e sem placa

Abordagem ocorreu durante a Operação Shamar; veículo estava com chassi suprimido e licenciamento vencido desde 2008

Durante patrulhamento da Patrulha Rural da 3ª Companhia da Polícia Militar, um homem foi preso em flagrante por adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, na manhã do dia 2 de agosto, na Rodovia dos Agricultores, em Artur Nogueira.

A equipe composta pelos cabos PM Alhambra e Calebe, com apoio da RPM III, avistou uma motocicleta preta sem placa. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor realizou uma manobra brusca e tentou fugir em alta velocidade. A perseguição se estendeu por alguns quilômetros, até que o indivíduo foi alcançado e abordado.

Durante a vistoria, os policiais constataram que a motocicleta não possuía placa e estava com a numeração do chassi suprimida, restando apenas a identificação do motor. Em consulta ao sistema, foi identificado que o último licenciamento do veículo havia ocorrido em 2008. O condutor, de 44 anos, foi identificado como egresso do sistema prisional e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Nada de ilícito foi localizado com o indivíduo, mas diante das irregularidades, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Artur Nogueira, onde teve a prisão em flagrante ratificada.

A ocorrência fez parte da Operação Shamar, que reforça o patrulhamento ostensivo nas áreas rurais e visa coibir práticas ilícitas nas estradas e acessos da região.