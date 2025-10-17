Homem é preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo em Cosmópolis

Motocicleta com placa incompatível com o chassi foi apreendida durante patrulhamento da Polícia Militar

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor na tarde da última quinta-feira, 16 de outubro, em Cosmópolis. A prisão ocorreu por volta das 13h11, na Rua Sete de Setembro, durante patrulhamento da equipe Alfa da 3ª Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I).

A abordagem aconteceu após os policiais visualizarem uma motocicleta em circulação, cuja placa levantou suspeitas. Ao realizar a verificação, foi constatado que a placa ostentada não correspondia ao número de chassi da moto. Questionado, o condutor — identificado como A.P.S.F., de 27 anos — admitiu ter comprado o veículo sem placa por R$ 1.500,00 e, posteriormente, adquirido uma placa de outra motocicleta idêntica, da mesma marca e modelo, por R$ 100,00.

Diante da confirmação da adulteração, o indivíduo foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso após as formalidades legais, ficando à disposição da Justiça. A ocorrência contou com o apoio do serviço de dia e da viatura de reforço, sob comando do 1º Sargento Clailson.

Imagem: PMESP