Homem é preso em flagrante por homicídio no centro de Cosmópolis

Crime ocorreu em praça pública e foi motivado por ciúmes; vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por homicídio na tarde desta segunda-feira (1), no centro de Cosmópolis. O crime ocorreu por volta das 15h15 na Rua Thelmo de Almeida, nas imediações de uma praça pública, e mobilizou diversas viaturas da 3ª Companhia da Polícia Militar.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela área central quando foi abordada por populares em estado de desespero, relatando que um homem havia acabado de esfaquear outro e ainda estava em posse da arma. As viaturas se deslocaram imediatamente ao local e encontraram o suspeito caminhando com uma faca na mão.

Ao perceber a aproximação da polícia, o indivíduo foi orientado a soltar a arma, deitar-se ao solo e colocar as mãos na cabeça — ordens que foram prontamente obedecidas. A vítima, identificada como J. C. P., de 41 anos, foi socorrida por uma ambulância e levada à Santa Casa de Misericórdia, onde, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Em entrevista preliminar, o autor do crime, identificado como B. S. A., confessou o homicídio, alegando ter agido por motivação passional, em razão de uma suposta traição envolvendo sua companheira.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial de Cosmópolis, onde permaneceu à disposição da Justiça. A autoridade policial deliberou pela prisão em flagrante pelo crime de homicídio.