Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Artur Nogueira

Vítima sofreu agressões físicas, injúrias e ameaças dentro de um estabelecimento comercial; autor estava embriagado

Na madrugada desta terça-feira (2), um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar por violência doméstica, injúria e lesão corporal contra sua companheira, em Artur Nogueira. A ocorrência foi registrada por volta das 2h11 na Avenida XV de Novembro e mobilizou equipes da 3ª Companhia do 19º BPM/I.

De acordo com o relato da vítima, o casal estava em um estabelecimento comercial quando o agressor comprou um açaí e tentou forçá-la a consumi-lo. Após a recusa, ele iniciou uma série de agressões e humilhações, arremessando um molho de chaves contra o rosto da vítima, o que causou lesões faciais. A mulher também relatou ter sido empurrada, ofendida com xingamentos e ameaçada com uma garrafa de vidro.

Segundo o depoimento, o agressor chegou a oferecê-la a outros homens que passavam pela rua, intensificando a violência psicológica. A vítima afirmou ainda que já havia sido agredida na semana anterior, apresentando hematomas visíveis nos braços.

O autor foi localizado pela equipe policial em estado de embriaguez e conduzido, junto à vítima, ao Pronto-Socorro. O exame médico confirmou escoriações no rosto e hematomas no braço direito da mulher. Posteriormente, ambos foram encaminhados ao Distrito Policial, onde a autoridade responsável determinou a prisão em flagrante do agressor pelos crimes de violência doméstica, injúria e lesão corporal.