Homem é preso por agredir companheira com filha no colo em Santo Antônio de Posse

Vítima apresentava marcas de agressão e roupas rasgadas; criança foi protegida por familiares

Na noite de quinta-feira, 24 de julho, a Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica, após ser acionada para atendimento de ocorrência na Vila Esperança, em Santo Antônio de Posse.

Segundo o relato policial, o agressor foi localizado na rua, acompanhado de alguns adolescentes que afirmaram ter ouvido gritos de “socorro” vindos da residência momentos antes de o indivíduo sair do imóvel.

A vítima, companheira do autor, relatou que foi agredida enquanto segurava a filha de apenas 2 anos no colo. Ela contou ainda que o homem quebrou diversos objetos dentro da casa durante o ataque. A mulher apresentava vermelhidão visível no pescoço e nos braços, além de estar com a roupa rasgada na altura do pescoço.

A criança não estava mais na residência no momento da abordagem, sendo rapidamente acolhida pela avó materna, que garantiu sua segurança.

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse, onde o agressor teve a prisão ratificada e permaneceu detido à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica, lembrando que violência contra a mulher é crime e deve ser combatida com rigor.