Homem é preso por ameaça após discussão com companheira em Mogi Guaçu

Ocorrência de violência doméstica foi registrada na noite de domingo (26) no Parque do Estado; ninguém se feriu

A Polícia Militar prendeu um homem na noite deste domingo (26) após uma ocorrência de ameaça registrada no bairro Parque do Estado, em Mogi Guaçu. O caso envolveu um casal que teria se desentendido e trocado ameaças durante uma discussão.

Segundo informações da PM, ambas as partes relataram ter feito ameaças mútuas. O homem teria pego um canivete e a mulher, um facão, como forma de defesa. Apesar da tensão, não houve agressões físicas nem lesões aparentes, e os objetos não foram localizados no momento da abordagem.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o homem permaneceu detido à disposição da Justiça.