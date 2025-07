Homem é preso por ameaça e violência doméstica em Mogi Guaçu

Vítima relatou que o companheiro chegou alterado, quebrou objetos e ameaçou jogá-la água quente; ele foi preso em flagrante

Na noite de quinta-feira, 10 de julho, a Polícia Militar de Mogi Guaçu prendeu um homem de 52 anos acusado de ameaça e violência doméstica. A ocorrência foi registrada no Jardim Novo I e atendida por uma equipe do 26º Batalhão da Polícia Militar do Interior.

Segundo o relato da vítima, o companheiro chegou em casa visivelmente alterado, chutou o portão e passou a quebrar objetos dentro da residência. Em seguida, começou a proferir ameaças de morte e disse que “iria ferver água para jogar na cara dela”. Assustada, a mulher correu até a casa de uma vizinha, que acionou imediatamente a Polícia Militar.

No local, os policiais conversaram com o casal. O homem se recusou a dar sua versão dos fatos. A mulher confirmou todas as ameaças. Diante da gravidade da situação, o suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso após a autoridade de plantão ratificar a prisão.

O caso reforça a importância do combate à violência doméstica e do apoio às vítimas, destacando a atuação da PM no atendimento a esse tipo de ocorrência.