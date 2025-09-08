Homem é preso por contrabando, tráfico de anabolizantes e jogos de azar em Mogi Guaçu

Ação da Polícia Militar apreendeu cigarros eletrônicos, anabolizantes e máquinas caça-níquel em comércio na Vila Paraíso

Na tarde de domingo (7), um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Mogi Guaçu por envolvimento com contrabando, tráfico de anabolizantes e exploração de jogos de azar. A ocorrência foi registrada em um comércio de bebidas localizado na Vila Paraíso.

A PM foi acionada após uma denúncia de venda de cigarros eletrônicos no local. Durante a vistoria, os policiais localizaram uma prateleira repleta desses produtos expostos para comercialização, além de três caixas de anabolizantes junto aos cigarros.

Ainda no interior do estabelecimento, os policiais encontraram três máquinas caça-níquel, sendo que duas estavam em funcionamento no momento da abordagem, embora sem jogadores presentes. A perícia técnica foi acionada e realizou a apreensão dos HDs das três máquinas.

A ocorrência relativa aos jogos de azar foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. Já os materiais relacionados ao contrabando e aos anabolizantes foram levados à Polícia Federal em Campinas, onde todo o material foi apreendido e o proprietário do comércio permaneceu preso.