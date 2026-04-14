Homem é preso por furto e objetos são recuperados em Santo Antônio de Posse

Ação da Guarda Municipal ocorreu na tarde de segunda-feira e resultou na identificação de receptadores

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu um indivíduo por furto qualificado na tarde de segunda-feira, 13 de abril, na região central da cidade.

De acordo com informações, a equipe foi acionada após uma idosa relatar que teve seus pertences furtados nas proximidades de um estabelecimento comercial no Centro. Os objetos, avaliados em cerca de 400 reais, haviam sido deixados temporariamente enquanto a vítima realizava compras.

Com base nas características informadas e apoio de testemunhas, os agentes iniciaram buscas e conseguiram localizar o suspeito nas imediações. Durante a abordagem, ele confessou o crime e informou que já havia repassado os itens furtados.

Na sequência das diligências, os guardas conseguiram recuperar parte dos objetos em bairros distintos do município, incluindo o Bela Vista e o Pedra Branca, além de identificar outras pessoas envolvidas na receptação dos produtos.

Todos os envolvidos foram conduzidos à unidade policial. O autor do furto permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto os demais responderão em liberdade pelo crime de receptação.

Os bens recuperados foram devolvidos à vítima.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12