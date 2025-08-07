Homem é preso por tentativa de homicídio após agressão violenta em Mogi Guaçu

Ataque foi motivado por suposto beijo no pescoço e terminou com vítima hospitalizada e autor detido

Na noite desta quarta-feira (6), um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após agredir violentamente outro indivíduo na Avenida Bandeirantes, no bairro Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência, que envolveu uma discussão seguida de ataque físico.

De acordo com o relato do agressor à equipe policial, a motivação para o ato foi o fato de a vítima ter se aproximado e beijado seu pescoço. Em reação, o autor desferiu diversos socos no rosto da vítima, causando múltiplas lesões faciais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o ferido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo informações médicas, o homem segue em observação, mas não corre risco de vida.

Uma testemunha presenciou toda a agressão, gravou o momento e apresentou as imagens à autoridade policial. Ela também acompanhou a equipe até o Plantão Policial para prestar depoimento.

Ainda conforme os policiais, o agressor apresentava sinais de embriaguez e comportamento agressivo, sendo necessário o uso de algemas durante sua condução até a Central de Polícia Judiciária (CPJ). A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio com uso de força física, e o indivíduo permanece à disposição da Justiça.