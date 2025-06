Homem é preso por tráfico de drogas após fuga e acidente em Mogi Mirim

Suspeito de 26 anos tentou escapar da abordagem policial, colidiu o carro e foi preso com 364 porções de cocaína

Na manhã desta terça-feira (17), a Polícia Militar prendeu um homem de 26 anos por tráfico de drogas no bairro Santa Luzia, em Mogi Mirim. O flagrante ocorreu após uma tentativa de fuga com veículo, que terminou em colisão e tentativa de fuga a pé.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram um veículo prata estacionado em frente a uma residência, com um homem em pé ao lado da janela do motorista. Ao se aproximarem para abordagem, a equipe deu ordem para que o condutor desembarcasse, mas ele desobedeceu e iniciou fuga pelas ruas do bairro.

O acompanhamento durou cerca de cinco minutos, até que o suspeito perdeu o controle do veículo e colidiu no canteiro central da Avenida Pedro Botesi. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pelos policiais. Com ele nada foi encontrado, mas ao recuperar a sacola que havia sido dispensada durante a fuga, os policiais encontraram uma grande quantidade de cocaína.

A busca no interior do veículo resultou na apreensão de mais entorpecentes, totalizando 364 microtubos da droga. O homem possui antecedentes criminais por tráfico e foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.