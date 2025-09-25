Homem é preso por tráfico de drogas após tentar fugir da PM em Mogi Guaçu

Suspeito foi flagrado com 56 porções de cocaína e confessou envolvimento com o tráfico

Na noite de quarta-feira (24), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento da Polícia Militar na Praça Fernando de Noronha, em Mogi Guaçu. A equipe policial percebeu que, ao notar a aproximação da viatura, o suspeito arremessou um objeto no chão e tentou se afastar em direção à Rua Presidente Prudente.

Ele foi rapidamente abordado e submetido à revista pessoal, sendo encontrados em sua posse um microtubo contendo cocaína, um aparelho celular e R$ 70,00 em dinheiro. Ao verificar o objeto descartado, os policiais localizaram um invólucro com 55 microtubos idênticos, totalizando 56 porções de cocaína.

Questionado, o homem confessou que estava no local realizando a venda de entorpecentes e que o valor apreendido era oriundo do tráfico. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde teve a prisão ratificada pelo delegado de plantão. O suspeito permanece à disposição da Justiça.