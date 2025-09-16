Homem é preso por tráfico de drogas após tentativa de fuga em Mogi Guaçu

Ação da Força Tática resultou na apreensão de cocaína, crack e dinheiro em residência no bairro Andradina

Na noite desta segunda-feira (15), uma equipe da Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas durante patrulhamento em Mogi Guaçu. A ocorrência foi registrada na Travessa Andradina, onde os policiais avistaram o suspeito no interior de uma residência.

Ao perceber a presença da viatura, o homem levantou-se repentinamente e, sobre um colchão, os agentes visualizaram diversos microtubos contendo cocaína. Em tentativa de fuga, o suspeito correu pelos fundos do imóvel, mas foi contido pela equipe no momento em que tentava pular um muro. Ele ainda resistiu à abordagem, desferindo socos contra os policiais, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas.

Durante a busca na residência, os policiais localizaram 108 microtubos contendo cocaína (77 gramas), 14 pedras de crack (6 gramas) e a quantia de R$ 361,00 em dinheiro. Todo o material foi apreendido.

O indivíduo recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais informados e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. O delegado de plantão ratificou a prisão e o suspeito permanece à disposição da Justiça.

A ação reforça o trabalho da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas na região.