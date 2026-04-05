Homem é preso por tráfico de drogas e ameaça em Santo Antônio de Posse

Suspeito foi flagrado com entorpecentes e dinheiro em área já conhecida por ocorrências no bairro São Judas

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu um indivíduo por tráfico de drogas e ameaça na tarde de sábado, dia 4, no bairro São Judas. A ocorrência foi registrada por volta das 17h, durante atendimento a uma denúncia de perturbação do sossego.

De acordo com a corporação, ao chegarem ao local, os agentes visualizaram um homem em atitude suspeita nas proximidades de uma área escolar, próximo a uma pista de skate. Durante a observação, foi possível notar que o suspeito dispensou um recipiente na vegetação e deixou outros objetos escondidos atrás de um veículo.

Na averiguação, os guardas localizaram diversas porções de substâncias análogas à cocaína e ao crack, além de uma quantidade maior de entorpecentes no recipiente descartado. Durante a abordagem, também foram encontrados com o indivíduo um pino de cocaína, R$ 382,00 em dinheiro e um canivete.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde passou a ameaçar os agentes. A autoridade policial ratificou a prisão pelos crimes de tráfico de drogas e ameaça, e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

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