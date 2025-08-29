Homem é preso por tráfico de drogas e violência doméstica em Mogi Guaçu

Ação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes e prisão em flagrante no Jardim Itamaracá

Na tarde de quarta-feira (28), a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas e violência doméstica no bairro Jardim Itamaracá, em Mogi Guaçu. A equipe foi acionada para atender uma denúncia de agressão contra uma mulher dentro de uma residência.

Segundo a vítima, ao acordar, notou que o companheiro havia saído de casa. Quando ele retornou, estava agressivo, passou a quebrar objetos e, ao tentar impedi-lo, ela foi agredida fisicamente. A mulher conseguiu se afastar e, enquanto o homem tomava banho, pediu ajuda para acionar a polícia.

No local, os policiais encontraram o agressor dentro do imóvel. Ele alegou que a companheira teria iniciado a briga, quebrado objetos e o agredido, e que, ao se defender, acabou a atingindo. Com o suspeito, foi localizado o valor de R$ 271,00, parte do qual ele afirmou ser proveniente da venda de drogas.

Durante a vistoria na residência, os policiais localizaram 79 microtubos com cocaína e um tablete prensado de maconha. Diante da evidência, o homem confessou que pretendia vender os entorpecentes durante a noite.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico, onde passou por avaliação e foi liberada. O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso pelos crimes de violência doméstica e tráfico de drogas. Todo o material ilícito foi apreendido.