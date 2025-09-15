Homem é preso por tráfico de drogas em Pedreira

Polícia Militar apreende porções de cocaína e crack, além de dinheiro em espécie com suspeito que tentou fugir da abordagem

Na manhã do último sábado (13), a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas no município de Pedreira, no interior de São Paulo.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe policial identificou um indivíduo já conhecido por tentar fugir de abordagens anteriores. Ao perceber a presença da viatura, ele novamente tentou se evadir, mas foi cercado e abordado.

Na busca pessoal, os policiais localizaram em sua pochete 32 pinos de cocaína (29g), quatro porções de crack (4g), R$ 248 em dinheiro e um aparelho celular.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Distrito Policial de Jaguariúna. A delegada de plantão ratificou a prisão, mantendo o indivíduo à disposição da Justiça.