Homem é preso por tráfico de drogas em Pedreira após ação do setor de investigações

Imóvel no bairro Santa Teresa era usado como central de armazenamento e distribuição de entorpecentes

Após investigação e trabalho de inteligência policial, o SIG (Setor de Investigações Gerais) realizou na tarde desta terça-feira (14) a prisão em flagrante por tráfico de drogas do indivíduo V. H. L. A. N, residente no bairro Santa Teresa, em Pedreira.

De acordo com o SIG, o local era utilizado para armazenar, embalar, transformar e distribuir entorpecentes para pontos de venda (“biqueiras”) na cidade de Pedreira. Durante a abordagem, o suspeito arremessou seu celular ao solo na tentativa de eliminar provas e ainda tentou fugir, entrando em luta corporal com um policial. Ele foi imobilizado e detido pela equipe.

Na residência, foram apreendidas aproximadamente 4 mil embalagens, apetrechos para manipulação e transformação de drogas, insumos para mistura, 350 porções de cocaína, 25 porções de maconha, 4 porções de crack, um tijolo de cocaína, um tijolo de maconha, cinco balanças de precisão e um aparelho celular.

O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado à autoridade policial, que ratificou a voz de prisão. O caso segue sob investigação.