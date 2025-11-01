Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Bela Vista 1, em Santo Antônio de Posse

Ação da Guarda Civil Municipal resultou na apreensão de porções de cocaína e maconha; suspeito foi detido após tentativa de fuga

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu um homem por tráfico de drogas na manhã de sábado, 1º de novembro, durante patrulhamento de rotina no bairro Bela Vista 1. A ação aconteceu por volta das 9h30 e contou com apoio de duas viaturas da corporação.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes identificaram um imóvel já conhecido pelas equipes como ponto de venda de entorpecentes. Ao se aproximarem, os guardas visualizaram um indivíduo que tentou fugir pelos fundos do imóvel ao notar a presença da viatura. Ele foi rapidamente alcançado e detido.

Durante a revista pessoal, os agentes localizaram com o suspeito, identificado pelas iniciais R., uma porção de cocaína e 11 porções de maconha. Após a abordagem e constatação do flagrante, o homem foi conduzido ao Plantão Policial da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A operação envolveu as equipes das viaturas 020 e 019 da GCM, com atuação dos inspetores Rebequi, Guimarães, Cintra, Alves e do subinspetor Sávio