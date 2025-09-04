Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Andrade, em Pedreira

Indivíduo tentou fugir pelos telhados com mochila recheada de entorpecentes, mas foi capturado pela ROMU da Guarda Municipal.

A equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil Municipal de Pedreira prendeu, na noite desta quarta-feira (03), um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Jardim Andrade. A ação ocorreu por volta das 19h, durante patrulhamento preventivo na região.

Segundo a GCM, o indivíduo foi avistado em frente a uma residência e, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir correndo pelos telhados das casas vizinhas, levando consigo uma mochila preta. A equipe formada pelo Sub-inspetor Zanelato, GM M. Lopes e GM Paulella iniciou o acompanhamento a pé e solicitou reforço.

Com o apoio dos GMs Inspetor Jonas e J. Wilson, foi possível cercar a área e realizar a captura do suspeito. Dentro da mochila, os guardas encontraram 91 pedras de crack, 42 pinos de cocaína, duas porções de maconha e R$ 249,00 em dinheiro trocado. O detido admitiu que o valor era proveniente da comercialização de entorpecentes.

Após receber voz de prisão, o suspeito teve seus direitos constitucionais lidos e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para realização de exame de corpo de delito. Posteriormente, foi apresentado ao delegado plantonista, Dr. Alexandre Henrique Leme Silva, que ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei de Entorpecentes.

O acusado permanece preso e à disposição da Justiça.

📍 Fonte: Jornal A Notícia