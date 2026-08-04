Homem é preso por tráfico e corrupção de menor após ação da PM em Pedreira

Ação da Polícia Militar no Jardim Triunfo terminou com a apreensão de cocaína, maconha, crack, dry, ice e R$ 1,3 mil

Um homem foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menor no final da tarde de segunda-feira (3), durante uma ação da Polícia Militar no bairro Jardim Triunfo, em Pedreira.

Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento quando observaram dois ocupantes de uma motocicleta recebendo um objeto de um homem. Em seguida, o condutor teria entregado uma nota de dinheiro, que foi repassada a outro indivíduo que carregava uma bolsa preta.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes da motocicleta fugiram. Um dos suspeitos entrou em uma residência, enquanto o homem que estava com a bolsa permaneceu do lado de fora e foi abordado.

De acordo com a PM, o abordado confessou que comercializava drogas em conjunto com a pessoa que havia entrado no imóvel. Ele informou ainda que a residência pertencia à sua família.

O homem inicialmente não autorizou a entrada da equipe, mas o pai dele, que chegava do trabalho, permitiu que os policiais realizassem buscas na casa.

Durante a vistoria, quatro microtubos com cocaína foram encontrados na escada. No corredor, os agentes localizaram um adolescente, que portava outros cinco microtubos de cocaína e diversas notas em dinheiro.

Questionado sobre a bolsa preta, o adolescente informou que havia escondido o objeto na garagem, embaixo do portão, e indicou o local aos policiais.

Dentro da bolsa, a equipe encontrou dinheiro e diferentes tipos de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 39 microtubos de cocaína, 11 porções de maconha, 85 pedras de crack, 38 porções de dry, duas porções de ice e R$ 1.330.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. O adulto permaneceu preso por tráfico de drogas e corrupção de menor, à disposição da Justiça.

O adolescente foi liberado e deverá responder pelo ato infracional. Todo o material localizado foi apreendido.

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