Homem é preso por violência doméstica em Mogi Guaçu

Agressor foi detido após agredir a esposa com socos e chutes na barriga, segundo a Polícia Militar

Na noite de segunda-feira (25), a Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica no bairro Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu. A equipe foi acionada por uma mulher que presenciou a agressão enquanto caminhava pela rua e imediatamente ligou para a PM.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que voltava de um culto religioso com seu esposo quando os dois iniciaram uma discussão. Durante o desentendimento, o homem passou a agredi-la com socos, a derrubou no chão e desferiu chutes em sua barriga.

O agressor alegou que houve apenas uma discussão verbal e que teria se defendido, negando as agressões físicas. No entanto, após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o caso foi registrado como violência doméstica com base na Lei Maria da Penha.