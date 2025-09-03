Homem é preso por violência doméstica em Mogi Guaçu

Vítima sofreu agressões e foi ferida com faca após discussão com companheiro no Jardim Igaçaba

Na noite da última terça-feira (2), a Polícia Militar de Mogi Guaçu prendeu um homem por violência doméstica após ser acionada para atender uma ocorrência no bairro Jardim Igaçaba.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com a vítima com sangue no short e lesões visíveis no rosto. A mulher relatou que estava com o namorado e, após consumirem bebidas alcoólicas, retornaram para o apartamento, onde se iniciou uma discussão.

Durante o conflito, segundo o depoimento da vítima, ela se armou com uma faca para se defender após ter sido agredida com uma cadeira. No entanto, o agressor conseguiu tomar a faca e desferiu um golpe na nádega da mulher. Ela afirmou ainda que o companheiro ainda se encontrava dentro do imóvel.

O suspeito foi localizado no interior do apartamento e, após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. A vítima foi encaminhada para atendimento médico e posteriormente liberada.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o agressor permaneceu preso, à disposição da Justiça