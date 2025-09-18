Homem morre após colisão entre motocicleta e máquina agrícola em Santo Antônio de Posse

Vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos; caso será apurado pela Polícia Civil

Um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira, 17 de setembro, resultou na morte de um motociclista na Rodovia SP-107, em Santo Antônio de Posse. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Delegacia de Polícia do município.

De acordo com informações prestadas por um representante da empresa responsável pelas operações no local, as imagens das câmeras de segurança flagraram o momento exato do acidente. O condutor de uma máquina agrícola a diesel tentava atravessar a via quando colidiu com a motocicleta. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo.

Após visualizar o ocorrido pelas câmeras, o representante correu até o local e acionou imediatamente a equipe de atendimento da própria empresa para prestar os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do município, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O condutor da máquina envolvida na colisão não compareceu à unidade policial, pois entrou em estado de choque e foi acompanhado por uma psicóloga até sua residência. Ele se colocou à disposição para prestar esclarecimentos posteriormente.

O caso será analisado pelo delegado titular da unidade, que conduzirá a apuração dos fatos para esclarecer as circunstâncias do acidente. As imagens de segurança foram anexadas ao boletim de ocorrência para auxiliar nas investigações.

Foto Redes Socias

Foto Desfocada