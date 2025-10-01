Homem morre após confronto com a PM em Campinas

Segundo boletim, suspeito atirou contra policiais durante perseguição no Jardim do Lago II e foi baleado em seguida

Um homem morreu na noite de terça-feira (30) após confronto com a Polícia Militar em Campinas (SP). O caso aconteceu durante patrulhamento no Jardim do Lago II, quando a equipe da ROTA avistou um suspeito que, ao notar a presença policial, tentou fugir a pé.

De acordo com o registro da Polícia Civil, o indivíduo correu por cerca de 40 metros e entrou em uma residência sem portão de entrada. Durante a perseguição, ele teria efetuado dois disparos de arma de fogo contra os policiais, que não foram atingidos. Diante da agressão, os agentes revidaram e atingiram o suspeito.

Ainda segundo a ocorrência, com ele foram apreendidos um revólver calibre .38 com munições deflagradas e uma pistola calibre .40 municiada. O homem chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas como morte decorrente de intervenção policial.