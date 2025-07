Homem morre atropelado em Campinas ao lado de passarela na Zeferino Vaz

Motorista fugiu sem prestar socorro após atropelar pedestre próximo ao Real Parque, em Barão Geraldo

Um homem morreu na manhã desta terça-feira (22) após ser atropelado por um veículo na Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Campinas. O acidente aconteceu no km 116 da via, ao lado de uma passarela, nas proximidades do bairro Real Parque, no distrito de Barão Geraldo.

De acordo com a Rota das Bandeiras, concessionária responsável pela rodovia, o motorista que atingiu a vítima não parou para prestar socorro e deixou o local. A identidade do pedestre não foi divulgada até o momento.

Apesar do acidente, o tráfego seguiu normalmente nos dois sentidos da rodovia. Apenas o acostamento precisou ser interditado para o trabalho da perícia e remoção do corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar o autor do atropelamento.

