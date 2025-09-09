Homem morre em troca de tiros com a Guarda Municipal de Americana após ser localizado por drone com câmera térmica

Suspeito, de aproximadamente 40 anos, foi atingido após disparar contra agentes da ROMU; arma e drogas foram apreendidas no local

Um homem de cerca de 40 anos morreu na noite desta segunda-feira (8) após trocar tiros com a Guarda Civil Municipal de Americana (GCM) em uma área de mata às margens do Ribeirão Quilombo, na Avenida Bandeirantes, próximo ao Viaduto Amadeu Elias.

A ação teve início por volta das 20h20, durante patrulhamento aéreo com drone equipado com câmera térmica, utilizado após denúncia de tráfico de drogas no local. O equipamento identificou um foco de calor em meio à mata, o que levou a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) a realizar incursão na área.

Segundo a corporação, ao receber voz de parada, o suspeito teria gritado o nome de um dos integrantes da equipe e, em seguida, efetuado disparos contra os agentes, que revidaram com dois tiros. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos.

No local, a GCM apreendeu a arma utilizada pelo suspeito e uma quantidade de drogas. A área permaneceu isolada até a chegada da perícia técnica, e o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Americana.