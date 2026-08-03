Homem procura a PM e acaba preso por mandado de furto em Pedreira

Abordagem ocorreu durante a madrugada de sábado (1º), no bairro Parque Industrial

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na madrugada de sábado (1º), durante patrulhamento no bairro Parque Industrial, em Pedreira.

Segundo a PM, o próprio indivíduo abordou a equipe e informou acreditar que havia um mandado de prisão expedido contra ele.

Diante da declaração, os policiais realizaram a abordagem. Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Após consulta aos sistemas policiais, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

O homem foi conduzido à autoridade competente, que confirmou o cumprimento do mandado. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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