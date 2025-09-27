Homem procurado por tráfico é capturado pela GCM de Jaguariúna

Mandado de prisão em aberto foi identificado durante patrulhamento preventivo no bairro Vila Miguel Martini

Durante patrulhamento de rotina na tarde de quinta-feira (26), a Guarda Civil Municipal de Jaguariúna capturou um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de entorpecentes, com pena prevista no artigo 33 da Lei de Drogas. A prisão ocorreu por volta das 16h30, na Rua Machado de Souza, no bairro Vila Miguel Martini.

A equipe da viatura 2085 patrulhava a região, já conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico, quando avistou o indivíduo, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação dos agentes. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem e, após consulta aos dados, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, com determinação de regime fechado.

O homem foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exame de corpo de delito e, em seguida, levado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A ação contou com o apoio de equipes da GCM e reforça o trabalho constante de combate à criminalidade no município.