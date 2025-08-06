Hospital São Francisco de Mogi Guaçu promove 5º Curso de Gestantes

Com participação gratuita, evento acontece no dia 12 de agosto; inscrições vão até esta sexta-feira

Com o tema “Cuidar e Amar”, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu realizará, na próxima terça-feira, 12 de agosto, a 5ª edição do Curso de Gestantes. O evento acontece das 13h às 17h, no auditório do hospital, localizado na Rua Inácio Franco Alves, nº 561 – Parque Cidade Nova.

A participação é gratuita, mas as inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira, dia 8 de agosto, pelo WhatsApp (19) 99938-4563. Cada gestante inscrita poderá levar um acompanhante.

O curso será conduzido pelo ginecologista Dr. Sebastião Pinto e pela pediatra Dra. Giovanna Lomonaco, ambos integrantes do corpo clínico do HSF, com apoio da equipe multidisciplinar do hospital. A programação inclui um café especial, sorteio de brindes e entrega de certificados aos participantes.

“Nosso objetivo é proporcionar um momento de cuidado, acolhimento e troca de informações para mulheres que estão vivenciando essa fase tão marcante que é a maternidade. Estamos muito felizes em poder contribuir com esse preparo, oferecendo orientações com todo carinho e respeito”, destaca José Alex Vicente, responsável técnico da Enfermagem no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu.

Serviço:

5º Curso de Gestantes – Hospital São Francisco de Mogi Guaçu

📅 Terça-feira, 12 de agosto

🕐 Das 13h às 17h

📍 Auditório do HSF – Rua Inácio Franco Alves, nº 561, Parque Cidade Nova

📲 Inscrições até 8 de agosto pelo WhatsApp: (19) 99938-4563

Imagem: Banco de Imagens