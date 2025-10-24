Hospital São Francisco promove palestra sobre prevenção ao câncer de mama no Outubro Rosa

O encontro é gratuito e acontece na próxima terça-feira (28/10). Interessadas devem se inscrever antecipadamente.

Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam que o Brasil deve encerrar 2025 com mais de 73 mil novos casos de câncer de mama, o tipo mais comum da doença entre as mulheres tanto no país quanto no mundo, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

O câncer de mama é caracterizado pela multiplicação desordenada de células anormais na mama, formando um tumor maligno que pode invadir outros tecidos e órgãos. Embora seja mais frequente entre as mulheres, também pode acometer os homens. Entre os sinais de alerta, estão o aparecimento de nódulos, alterações na pele da mama (como o aspecto de “casca de laranja”) e secreções no mamilo.

Com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu realiza na próxima terça-feira (28/10), a partir das 9h, a palestra “Prevenção do Câncer de Mama”, conduzida pelo médico ginecologista do HSF, Henrique Cassiano.

“O prognóstico do câncer de mama é muito mais favorável quando a doença é diagnosticada precocemente. Por isso, é fundamental que a mulher mantenha seus exames em dia e realize o autoexame regularmente. A palestra será uma oportunidade para orientações, troca de informações e incentivo ao autocuidado. Cuidar-se é um ato de amor próprio!”, destaca o Dr. Cassiano.

A ação integra a programação do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e à prevenção do câncer de mama, reforçando o compromisso do Hospital São Francisco com a educação em saúde e o bem-estar das mulheres.

A participação é gratuita, mas as interessadas devem fazer a inscrição antecipada pelo WhatsApp (19) 99938-4563. O encontro será realizado no auditório do Hospital São Francisco, localizado na Rua Inácio Franco Alves, nº 561, Parque Cidade Nova.

Referência regional em cuidados de saúde, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu oferece estrutura completa para exames, biópsias, diagnóstico e tratamento especializado em Oncologia. Sua equipe multidisciplinar atua de forma integrada, garantindo acompanhamento individualizado, humanizado e de alta qualidade a cada paciente.

Serviço:

Palestra “Outubro Rosa – Prevenção do Câncer de Mama”, com o médico Henrique Cassiano

28/10 – quarta-feira, a partir das 9 horas

No auditório do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu

Rua Inácio Franco Alves, nº 561, Parque Cidade Nova

Encontro gratuito

Inscrições antecipadas pelo WhatsApp (19) 99938-4563.