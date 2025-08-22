Ícones do universo infantil, “Palavra Cantada”e ”Maria Clara e JP” confirmam apresentação no KIDZHOUSE FESTIVAL 2025

Festival infantil acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de outubro em São Paulo com atrações que somam mais de 100 bilhões de views no YouTube

Em um mundo cada vez mais conectado às telas, proporcionar momentos de brincadeira, música e diversão “na vida real” para as crianças se torna um presente ainda mais valioso. É com esse propósito que o Kidzhouse Festival 2025, reconhecido como o “Rock In Rio das Crianças”, retorna para sua segunda edição na capital paulista nos dias 3, 4 e 5 de outubro, na ARCA, consolidando-se como o maior festival infantil do Brasil. Entre as atrações confirmadas estão Palavra Cantada, um dos maiores ícones da música infantil brasileira, com mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube e sucessos como “Sopa”, “Rato” e “Pé com Pé”, e os bonecos Maria Clara & JP, inspirados nos irmãos que comandam o maior canal infantil do país, com mais de 48 milhões de inscritos e mais de 32 bilhões de visualizações desde 2015. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial e na Ingresse.

Com três dias de programação e mais de 20 horas de experiências, o festival transforma o entretenimento infantil em vivências memoráveis para toda a família, oferecendo shows ao vivo, encontros com personagens, brincadeiras, espaços sensoriais e atrações interativas.

A apresentação da Palavra Cantada vai muito além de um show: representa a união entre arte, educação e afeto que conquistou gerações ao longo de mais de três décadas. Constantemente reconhecido pela crítica, o grupo acumula prêmios da APCA e indicações ao Grammy Latino, consolidando-se como referência cultural na música infantil brasileira.

“Escolhemos artistas, influenciadores e personagens do universo infantil que realmente fazem a diferença na vida das crianças, seja pelo conteúdo educativo, pelo alcance cultural ou pela forma como conectam famílias. Queremos que cada show seja uma experiência inesquecível, que desperte a imaginação e transforme o tempo longe das telas em momentos de pura diversão e aprendizado”, explica o criador do festival, Guilherme Alf.

Outra atração aguardada pelo público são os bonecos de Maria Clara e João Pedro, inspirados nos irmãos que dão vida ao canal do YouTube Maria Clara & JP, considerado o maior canal infantil do Brasil., ocupa a 3ª posição entre todos os canais brasileiros, perdendo apenas para Canal KondZilla e Felipe Neto.

Além de Palavra Cantada e os personagens Maria Clara & JP, o Kidzhouse Festival 2025 contará com cinco sessões temáticas, cada uma com uma atmosfera única, incluindo shows, atividades e encontros com personagens diferentes, permitindo que as famílias escolham o formato e o horário que mais combinam com seu ritmo. O festival se consolida, assim, como o maior encontro de música, cultura e diversão infantil do país, reunindo atrações que combinam legado, inovação e entretenimento em um único evento.

SERVIÇO – Kidzhouse Festival 2025

Datas: 3, 4 e 5 de outubro de 2025

Sessões: sexta (15h às 20h), sábado e domingo (manhã 9h às 14h e tarde 15h às 20h)

Local: ARCA – Av. Manuel Bandeira, 360 – Vila Leopoldina, São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$ 99 (individual) ou R$ 349 (combo família) – https://ingresse.com/kidz-house-festival-2025-sao-paulo/

Crianças menores de 2 anos não pagam

Menores de 12 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável