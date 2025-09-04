Idoso é agredido violentamente em via pública em Mogi Guaçu

Foto Reprodução

Ataque aconteceu na frente do neto da vítima e foi registrado por câmeras de segurança

Um idoso de 70 anos foi violentamente agredido na frente do neto na manhã de quarta-feira (3), em Mogi Guaçu. O ataque foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que o idoso caminhava com a criança e é surpreendido por um homem, que tenta acertar um soco. A vítima ainda consegue se esquivar e correr, mas é derrubada. Já no chão, o agressor desfere uma sequência de socos antes de deixar o local.

Segundo o boletim de ocorrência, o exame médico constatou lesões graves. O idoso relatou que o autor da agressão é faixa-preta em jiu-jitsu e contou que ouviu ameaças após o ataque, entre elas a frase: “hoje seria apenas o começo”. Ele também pediu uma medida cautelar para impedir que o homem volte a se aproximar. A polícia registrou o caso, mas a motivação da agressão não foi esclarecida.