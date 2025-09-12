Iguatemi Campinas participa da 22ª edição da Campinas Restaurant Week

Festival gastronômico reúne restaurantes do shopping com menus a preços especiais

A Campinas Restaurant Week, principal festival gastronômico do Brasil, chega a sua 22ª edição com o tema “Uma Volta pela Itália”, de 12 de setembro a 12 de outubro, resgatando a essência das receitas de família e o prazer de compartilhar momentos ao redor da mesa. Nesta temporada, o público pode experimentar menus completos com entrada, prato principal e sobremesa, a preços fixos que variam de 54,90 a 109 reais, nas três categorias do festival (tradicional, plus e premium).

Diante do objetivo de levar a experiência da boa gastronomia, a iniciativa reúne todas as etapas de uma refeição a preços atrativos, com menus autorais e de múltiplas identidades. “O festival estimula o contato com diferentes culturas, valoriza a cena culinária local e cria oportunidades para que mais pessoas descubram novos sabores e restaurantes, promovendo inclusão e diversidade à mesa”, explica o idealizador do evento, Fernando Reis.

No Iguatemi Campinas, quatro restaurantes participam do festival com menus que equilibram tradição e inovação. O Hocca Bar traz receitas cheias de afeto, como o ragu de costela, e sobremesas que remetem às lembranças de família, entre elas o pudim e a cocada cremosa. O Outback Steakhouse aposta em cortes grelhados na chama aberta e em massas cremosas que refletem o estilo da rede, além de sobremesas icônicas que já conquistaram o público. O Pecorino convida a uma verdadeira imersão na gastronomia italiana, com massas frescas e pratos como o polpettone alla parmegiana e o nhoque ao ragu de cordeiro, que destacam o cuidado artesanal da casa. Já o Applebee’s apresenta massas e combinações que unem frango, bacon e queijos, sempre finalizadas com sobremesas generosas que equilibram crocância e cremosidade.

“A Restaurant Week nos permite oferecer ao público uma experiência diferenciada em nossos restaurantes. É uma oportunidade para que os clientes explorem novos sabores a um valor mais acessível”, comenta Lívia Moufarrej Abdalla, gerente de marketing do Iguatemi Campinas.

Gastronomia com propósito

Além de promover a cena gastronômica, a Restaurant Week mantém sua vertente social: os clientes podem acrescentar 2 reais ao valor do menu e colaborar com a Casa Ronald McDonald Campinas, que apoia crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

Serviço – Campinas Restaurant Week no Iguatemi Campinas

Período: 12 de setembro a 12 de outubro

Restaurantes participantes: Hocca Bar, Outback Steakhouse, Pecorino e Applebee’s

Menus: entrada + prato principal + sobremesa

Valores: 54,90 a 109,00 reais (categorias Tradicional, Plus e Premium)

Sobre a Restaurant Week

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 18 anos, um dos principais e mais aguardados festivais gastronômicos do país. Com o propósito de democratizar o acesso à boa gastronomia e valorizar o trabalho de chefs e restaurantes, o evento movimenta o setor em períodos estratégicos para contribuir para o fortalecimento da cadeia gastronômica. Durante o festival, restaurantes selecionados criam menus especiais com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos, sempre inspirados por um tema. Além de proporcionar experiências únicas ao público, a iniciativa estimula a inovação, a fidelização de clientes e o aumento de fluxo nas casas participantes, consolidando-se como uma plataforma de visibilidade e crescimento para o setor.

Sobre o Iguatemi Campinas

O Shopping Center Iguatemi Campinas foi o primeiro shopping do Brasil construído fora das grandes capitais e tornou-se o melhor complexo de uso misto do interior de São Paulo. Segundo shopping da Iguatemi Empresa de Shopping Centers e maior complexo da rede, são 380 operações com diversas opções de moda – marcas nacionais e internacionais –, gastronomia, casa/decoração, tecnologia, cultura e lazer. Com um ambiente agradável e pensado nos mínimos detalhes, o empreendimento proporciona conforto e conveniência para seus clientes em um único lugar e apresenta diferenciais como o mais moderno teatro da cidade, dois complexos de cinema – incluindo um prime –, além da única torre de estacionamento coberto entre os shoppings da região, com sistema de sinalização de vagas.

Para mais informações, basta acessar o site https://iguatemi.com.br/campinas/