Incêndio atinge 280 mil m² entre Santo Antônio de Posse e Jaguariúna

Foto Defesa civil

Fogo de grandes proporções mobiliza bombeiros de quatro cidades da região de Campinas; área de vegetação continua sendo consumida pelas chamas.

Desde a sexta-feira (22), equipes do Corpo de Bombeiros atuam no combate a um incêndio de grandes proporções em uma extensa área de vegetação entre os municípios de Santo Antônio de Posse e Jaguariúna, no interior de São Paulo.

De acordo com a corporação, o fogo já atingiu cerca de 280 mil metros quadrados — o equivalente a aproximadamente 40 campos de futebol. Até o momento, não há registro de vítimas.

A ocorrência mobilizou bombeiros de quatro cidades da região: Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, Holambra e Campinas. Os trabalhos envolvem dois caminhões, três caminhonetes, helicóptero Águia, caminhão pipa e o apoio de moradores locais, que também colaboram com o controle das chamas.

O fogo, que atinge áreas de vegetação seca e de difícil acesso, se alastrou neste sábado (23) , em Jaguariúna, aumentando a preocupação das autoridades locais com a velocidade da propagação e os riscos ambientais.

As equipes seguem mobilizadas, com atenção redobrada para evitar que o incêndio avance para áreas residenciais ou de preservação permanente.