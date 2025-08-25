Incêndio de grandes proporções devasta área de vegetação em Jaguariúna

Chamas avançaram próximo a residências no bairro Colina do Castelo; helicóptero Águia e força-tarefa da Região Metropolitana de Campinas ajudaram no combate

Um incêndio de grandes proporções atingiu, entre sábado (23) e domingo (24), uma extensa área de vegetação nas proximidades do bairro Colina do Castelo, em Jaguariúna. As chamas se espalharam rapidamente por conta da estiagem, do tempo seco e dos ventos fortes, obrigando a retirada temporária de alguns moradores de suas casas durante o combate ao fogo.

Segundo a Defesa Civil, a remoção das famílias precisou ser feita por uma estrada alternativa que dá acesso a Pedreira, já que a via principal estava bloqueada pela fumaça intensa. Apesar da gravidade do incêndio, não houve registro de vítimas nem de edificações atingidas.

O trabalho do helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi fundamental para conter os focos mais críticos. Utilizando o equipamento “Bambi Bucket” – um balde de lona flexível e de grande capacidade, usado por helicópteros para transportar e descarregar água sobre focos de incêndio -, foram realizados lançamentos de água em áreas de difícil acesso, o que ajudou a evitar que as chamas atingissem imóveis.

De acordo com o tenente Belisário, do 7º Grupamento de Bombeiros de Campinas, a operação contou com apoio de cidades vizinhas, como Holambra, Santo Antônio de Posse, Campinas, Paulínia, Cosmópolis, Amparo, Artur Nogueira e até Piracicaba. “Atuamos em várias frentes, com combate terrestre e aéreo, além de caminhonetes adaptadas para locais de difícil acesso”, explicou.

O prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, acompanhou as ações e destacou a força-tarefa que se formou para conter o incêndio. “Foi um trabalho incansável de quase 24 horas, com apoio de diversas cidades da região. Nosso objetivo principal era proteger a população e os animais, e felizmente conseguimos”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

A Defesa Civil confirmou que, apesar da grande área devastada, nenhum animal da fazenda atingida foi encontrado morto, já que haviam sido retirados previamente pelos funcionários. “O monitoramento segue sendo feito, mas hoje a situação está controlada”, informou o órgão. Apesar disso, moradores da região relataram terem visto animais sem vida em meio às cinzas.

Área destruída

Imagens feitas pelo JJ – Jornal de Jaguariúna, demonstram a dimensão da área atingida, que agora apresenta um cenário de destruição: quilômetros quadrados transformados em cinzas. O que antes era uma das principais paisagens naturais da cidade se tornou um deserto marcado pelos efeitos da estiagem e do fogo.

Moradores da região relataram o susto e o impacto da fumaça, que chegou a dificultar a visibilidade em algumas vias. “Nunca vimos um incêndio dessa proporção em Jaguariúna”, disse o prefeito.

Alerta contra queimadas

O Corpo de Bombeiros reforça que o clima seco e a baixa umidade aumentam o risco de incêndios nesta época do ano. Bitucas de cigarro, lixo queimado e até fogueiras improvisadas podem se transformar em grandes focos de fogo. A recomendação é redobrar os cuidados e acionar imediatamente o 193 em caso de incêndios.