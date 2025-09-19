Incêndio em barraco deixa três crianças mortas em Campinas

Pais estavam em processo de mudança e deixaram os filhos dormindo; causas do incêndio serão apuradas pelo Instituto de Criminalística

Um incêndio em um barraco no Jardim Icaraí, em Campinas, resultou na morte de três crianças de oito, quatro e um ano, na noite desta quinta-feira (18). Segundo informações da Polícia Civil, quando os Bombeiros chegaram ao local, o fogo já havia sido controlado, mas a estrutura estava completamente destruída e os corpos foram encontrados entre os escombros.

De acordo com o relato dos pais, a família havia se mudado recentemente para o imóvel. Eles deixaram os filhos dormindo para buscar alimentação e alguns pertences na antiga residência, localizada nas proximidades. O barraco não possuía energia elétrica, e, segundo os responsáveis, nenhuma vela havia sido acesa.

As equipes da Polícia Civil e da perícia técnica estiveram no local. O delegado responsável pelo caso destacou que, em análise preliminar, a situação se assemelha a um caso culposo de abandono de incapaz, já que não houve indícios de que os pais tenham agido de forma intencional ou negligente com dolo. Ambos foram submetidos a exames toxicológicos no IML, e não apresentavam sinais de embriaguez ou uso de drogas.

O Instituto de Criminalística irá realizar a perícia para apurar a causa do incêndio, sem descartar nenhuma hipótese. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas, que dará sequência às investigações.

Com informações da Polícia Civil – Foto Reprodução EPTV