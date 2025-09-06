Incêndio em residências deixa três crianças mortas e cinco feridos em Pedreira

Foto Pronto Socorro (Divulgação)

Tragédia ocorreu na madrugada deste sábado; imóveis foram interditados e causa do fogo ainda será apurada pela perícia

Um incêndio de grandes proporções deixou três crianças mortas e outras cinco pessoas feridas na madrugada deste sábado (6), em Pedreira (SP). O fogo começou por volta das 4h, em dois imóveis na Estrada Municipal Olival Pires, no bairro Jardim Andrade, e se espalhou rapidamente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais são três crianças de 8, 12 e 15 anos, encontradas entre os escombros após o controle das chamas. Os pais delas foram socorridos e levados ao pronto-socorro da cidade. Segundo a Defesa Civil, outras cinco pessoas também precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas a hospitais da região.

As equipes da Defesa Civil interditaram os imóveis atingidos, que ficaram comprometidos pela força do fogo.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Pedreira, Eduardo Pazini, a perícia da Polícia Científica esteve no local na manhã deste sábado e vai produzir um laudo para determinar as causas do incêndio. Até a última atualização, não havia informações sobre a origem do fogo.

Além do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar prestaram apoio durante o atendimento da ocorrência, que mobilizou várias equipes por mais de duas horas.