Independente goleia e sobe na classificação do Superveteranos 2025 em Jaguariúna

Rodada teve três jogos e movimentou os campos do Azulão e Altino Amaral no domingo (12)

Teve sequência neste domingo, 12 de outubro, o Campeonato Municipal de Futebol Superveteranos 2025, promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna. A rodada foi marcada por três partidas e pela goleada do Independente, que venceu com autoridade e subiu na tabela de classificação.

No Campo do Azulão, o Unidos do Floripa venceu o Cruzeiro Veterano por 2 a 0, enquanto o Independente aplicou 4 a 0 sobre o Guerreiros Unidos, assumindo a vice-liderança do campeonato. Já no Altino Amaral, Engra e Cruzeiro do Sul empataram em 1 a 1.

Confira a classificação atualizada:

1º – Cruzeiro do Sul – 5 pts

2º – Independente – 4 pts

3º – Engra – 4 pts

4º – Unidos do Floripa – 3 pts

5º – Máfia – 4 pts

6º – Guerreiros Unidos – 3 pts

7º – Cruzeiro Veterano – 0 pt

A competição segue movimentando os domingos esportivos em Jaguariúna com partidas equilibradas e forte participação da comunidade.