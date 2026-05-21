Inscrições abertas para 20º Encontro de Carros Antigos de Jaguariúna, um dos maiores do Brasil, no dia 21 de junho.

Jaguariúna será palco da 20ª edição do Encontro de Carros Antigos, evento já consolidado como um dos maiores do Brasil no segmento. A programação acontece das 8h às 16h, do dia 21 de junho, no Centro Cultural da cidade, onde está localizada a tradicional Maria Fumaça, importante ponto turístico do município.

O encontro reúne veículos com mais de 30 anos de fabricação e atrai expositores e visitantes de diversas regiões do país. Na edição anterior, o evento registrou a participação de mais de 700 veículos, vindos de 71 cidades, além de um público superior a 10 mil visitantes, reforçando sua relevância no calendário nacional.

Além da exposição de automóveis clássicos, o público poderá aproveitar uma programação diversificada, com feira gastronômica, mercado de pulgas e antiguidades e área kids, oferecendo opções de lazer para toda a família. Como atração, a partir das 09h, as bandas Bourbon Street e Dissidência prometem agitar com muito pop rock e flashback.

Como novidade, esta edição contará com uma rádio interna que fará a cobertura ao vivo do evento pelo YouTube. A transmissão trará imagens exclusivas e entrevistas com expositores, colecionadores e visitantes, ampliando o alcance do encontro e permitindo que o público acompanhe, em tempo real, os destaques e bastidores.

O evento também mantém seu caráter solidário. Para expor um veículo com mais de 30 anos de fabricação é necessário realizar inscrição prévia pelo site www.supercarrosantigos.com.br e doar 2 kg de alimentos não perecíveis no dia do evento. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna.

Outra inovação desta edição é a adoção de acesso via QR Code, garantindo mais agilidade e comodidade na entrada dos veículos participantes.

Com tradição, entretenimento e solidariedade, o 20º Encontro de Carros Antigos de Jaguariúna já se consolidou como uma importante vitrine cultural e turística, valorizando a história do automóvel e promovendo o intercâmbio entre entusiastas do setor.

Mais informações do evento no @antigos_no_parque.

Serviço

20º Encontro de Carros Antigos de Jaguariúna

Data: 21 de junho de 2026

Horário: das 8h às 16h

Local: Centro Cultural de Jaguariúna

Endereço: R. Amazonas, 4 – Centro, Jaguariúna – SP

Entrada gratuita para público em geral.

Entrada para expositores dos veículos: 2kg de alimentos não perecíveis mediante inscrição prévia na página www.supercarrosantigos.com.br

Evento pet friendly.

Organização: @antigos_no_parque

Apoio: Prefeitura de Jaguariúna.