Inscrições para a 93ª edição do Curso de Gestantes de Holambra começam nesta quarta-feira

A partir desta quarta-feira, dia 18 de março, estarão abertas as inscrições para a 93ª edição do Curso de Gestantes de Holambra. A iniciativa é organizada por um grupo de voluntárias, com apoio do Fundo Social de Solidariedade, e é voltada a todas as futuras mamães do município, de forma gratuita.

As interessadas devem realizar a inscrição presencialmente no Salão da Terceira Idade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar o Cartão Cidadão.

O curso terá início no dia 6 de abril e seguirá até 18 de maio, com encontros realizados às segundas-feiras, na Associação Príncipe Bernardo. Ao longo das aulas, serão abordados temas importantes como as fases da gestação, preparação do enxoval, tipos de parto e os primeiros cuidados com o bebê.

Ao final da formação, as participantes receberão um kit maternidade disponibilizado pela Prefeitura, contendo itens essenciais como banheira, roupas, fraldas, pomada para assaduras e sabonetes.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Yvonne Schouten Capato, reforçou o papel social da ação: “O curso vai além da informação. É um espaço de troca, orientação e acolhimento, pensado para que cada gestante se sinta segura e bem assistida durante essa fase tão significativa”, falou. A ideia é oferecer conhecimento e também um suporte concreto para o início dessa nova etapa da vida”, destacou.