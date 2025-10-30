Inteligência artificial e mercado do bem-estar abrem a programação da 11ª Semana de Negócios e Empreendedorismo de Campinas

Realizada pela Prefeitura e pelo Ministério do Empreendedorismo, com execução da ACIC, SNE segue até sexta-feira (31), no Prédio do Relógio; programação é gratuita, exceto a rodada de negócios

Campinas, outubro 2025 – A 11ª Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE) de Campinas começou nesta quarta-feira (29/11), no Prédio do Relógio, com destaque para os painéis sobre inteligência artificial e mercado do bem-estar — temas que atraíram grande público e marcaram o início da programação voltada à inovação, tecnologia e fortalecimento dos pequenos negócios.

Realizado pela Prefeitura de Campinas e pelo Ministério do Empreendedorismo, com execução da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), o evento segue até sexta-feira (31), com previsão de público superior a dois mil visitantes.

A abertura oficial, ontem, contou com a presença da secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, que ressaltou a importância das parcerias que tornaram o evento possível. “Além da ACIC e do Ministério do Empreendedorismo, contamos com o apoio do Sebrae, do Banco do Povo, da Unimetrocamp e de outras instituições que estarão presentes oferecendo atendimento e orientação aos empreendedores que participarem da programação”, afirmou.

O Ministério do Empreendedorismo trouxe neste primeiro dia a palestra de Daniel Papa Garcia, diretor de Empreendedorismo, abrindo o eixo Liderança Generativa com a palestra “Empreender é construir o futuro: o papel do poder público na transformação das pequenas empresas brasileiras”, destacando o papel do governo na criação de um ambiente de negócios mais competitivo e inovador.

Ainda na abertura, o público acompanhou a palestra “A revolução silenciosa: o consumidor moderno quer sentir, não apenas comprar”, apresentada por Arthur Flosi, sócio-fundador e master distiller da BEG Destilaria.

O empresário discutiu o novo comportamento do consumidor e o papel das marcas na construção de conexões autênticas. “O novo consumidor quer sentir que faz parte de algo — uma história, um propósito, uma emoção. Quando uma marca consegue despertar isso, ela passa a se conectar de verdade com seu público”, afirmou.

No painel sobre inovação tecnológica, Rafael Aguiar, gerente executivo de produtos da Dell, destacou como a inteligência artificial (IA) deve transformar o mercado de computadores nos próximos anos. “O avanço será cada vez mais rápido, em uma velocidade que as máquinas atuais podem não aguentar. O empreendedor precisa se preparar e prever investimentos para acompanhar essa transformação”, alertou.

Outra palestra que agradou o público foi com o prodígio empreendedor e investidor à frente do ecossistema RealDeal, Davi Braga, que abordou o tema Comece pelo simples.

Outro destaque do dia foi o painel sobre o mercado do bem-estar, com Ailton Mendes, presidente da ACAD Brasil (Associação Brasileira de academias), e Rialdo Tavares, presidente do CREF-4 (Conselho Regional de Educação Física).

Eles abordaram o crescimento do setor e as novas oportunidades para profissionais de educação física. “A atividade física está diretamente ligada à saúde física, mental e social. Hoje, o profissional atua em diversas áreas e se tornou um ativo poderoso na vida das pessoas”, ressaltou Ailton.

A presidente da ACIC, Nina Bertelli, reforçou a importância da SNE como espaço de troca de conhecimento e estímulo à inovação. “A Semana de Negócios é uma vitrine do potencial empreendedor de Campinas. Nosso propósito é inspirar, capacitar e aproximar quem quer transformar ideias em oportunidades reais”, afirmou.

Foco no MEI

A programação segue nesta quinta-feira (30/11) com temas voltados à formação e ao fortalecimento do microempreendedor individual (MEI). Entre os destaques estão o painel com Daniel Strama, diretor de Fomento do Ministério do Empreendedorismo, e as atividades da Intercoiffure Brasil, que trará tendências e palestras sobre o setor da beleza — segmento que concentra o maior número de MEIs em Campinas.

Serviço – 11ª Semana de Negócios e Empreendedorismo de Campinas

📅 Até sexta-feira, 31 de outubro

📍 Prédio do Relógio – Pátio Ferroviário de Campinas

🎟️ Entrada gratuita (exceto a rodada de negócios)

🗓️ Programação: palestras, painéis, desfiles e apresentações sobre inovação, empreendedorismo, bem-estar e beleza (https://www.semanane.com.br )

👥 Realização: Prefeitura de Campinas e Ministério do Empreendedorismo

🤝 Execução: Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC)

💡 Apoio: Sebrae, Banco do Povo, Unimetrocamp e outras instituições