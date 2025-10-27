Internúcleos de Futsal agita o Parque Serra Dourada em Jaguariúna

Competição reúne alunos do Programa Primeiros Passos e fortalece o esporte entre crianças e adolescentes

O Parque Serra Dourada foi palco, no último sábado (25), da 4ª rodada do Internúcleos de Futsal, competição promovida pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna (SEJEL). O evento envolveu jovens atletas e familiares em um dia de muita convivência, disputas animadas e incentivo ao esporte de base.

Voltado aos alunos do Programa Primeiros Passos, o torneio tem como objetivo integrar os diferentes núcleos de formação esportiva espalhados pelo município, fortalecendo o espírito esportivo e a socialização entre os participantes.

As partidas ocorreram nas categorias sub-10, sub-14 e sub-16, com destaque para goleadas e confrontos equilibrados. O time Serra Dourada A venceu por 10 a 0 na sub-10, enquanto na sub-14 a equipe Nova Jaguariúna A bateu o Serra Dourada A por 5 a 2. Já na sub-16, o clássico entre Serra Dourada A e B terminou empatado sem gols.

A próxima e última rodada da fase de classificação será realizada no dia 8 de novembro, no Parque dos Lagos, com jogos das categorias sub-12 e sub-14.

Resultados da 4ª rodada

Sub-10

Serra Dourada A 10 x 0 Serra Dourada B

Nova Jaguariúna A 0 x 6 Nova Jaguariúna B

Serra Dourada C 1 x 2 Azulão

Sub-14

Azulão A 1 x 2 Florianópolis

Nova Jaguariúna B 0 x 3 São José

Serra Dourada B 1 x 5 Roseira

Serra Dourada C 4 x 1 Azulão B

Nova Jaguariúna A 5 x 2 Serra Dourada A

Sub-16

Florianópolis 4 x 1 Roseira

Serra Dourada B 0 x 0 Serra Dourada A

📸 Foto: Divulgação SEJEL