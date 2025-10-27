Internúcleos de Futsal agita o Parque Serra Dourada em Jaguariúna
Competição reúne alunos do Programa Primeiros Passos e fortalece o esporte entre crianças e adolescentes
O Parque Serra Dourada foi palco, no último sábado (25), da 4ª rodada do Internúcleos de Futsal, competição promovida pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna (SEJEL). O evento envolveu jovens atletas e familiares em um dia de muita convivência, disputas animadas e incentivo ao esporte de base.
Voltado aos alunos do Programa Primeiros Passos, o torneio tem como objetivo integrar os diferentes núcleos de formação esportiva espalhados pelo município, fortalecendo o espírito esportivo e a socialização entre os participantes.
As partidas ocorreram nas categorias sub-10, sub-14 e sub-16, com destaque para goleadas e confrontos equilibrados. O time Serra Dourada A venceu por 10 a 0 na sub-10, enquanto na sub-14 a equipe Nova Jaguariúna A bateu o Serra Dourada A por 5 a 2. Já na sub-16, o clássico entre Serra Dourada A e B terminou empatado sem gols.
A próxima e última rodada da fase de classificação será realizada no dia 8 de novembro, no Parque dos Lagos, com jogos das categorias sub-12 e sub-14.
Resultados da 4ª rodada
Sub-10
Serra Dourada A 10 x 0 Serra Dourada B
Nova Jaguariúna A 0 x 6 Nova Jaguariúna B
Serra Dourada C 1 x 2 Azulão
Sub-14
Azulão A 1 x 2 Florianópolis
Nova Jaguariúna B 0 x 3 São José
Serra Dourada B 1 x 5 Roseira
Serra Dourada C 4 x 1 Azulão B
Nova Jaguariúna A 5 x 2 Serra Dourada A
Sub-16
Florianópolis 4 x 1 Roseira
Serra Dourada B 0 x 0 Serra Dourada A
📸 Foto: Divulgação SEJEL