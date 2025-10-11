Intoxicação por Metanol: Secretaria de Saúde emite orientações à população e ao comércio
A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Posse, por meio da Vigilância em Sanitária, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, reforça a importância da prevenção contra a intoxicação por metanol. Embora não haja registros de casos suspeitos no município, a pasta alerta para os riscos dessa substância altamente tóxica, que pode estar presente em bebidas alcoólicas produzidas de forma clandestina. A ingestão de metanol, mesmo em pequenas quantidades, pode causar cegueira, danos neurológicos graves e até levar à morte.
Orientações à população:
• Adquirir bebidas apenas de estabelecimentos confiáveis e com registro;
• Descartar produtos com aparência, sabor ou cheiro alterados;
• Procurar atendimento médico imediato em caso de dor de cabeça intensa, tontura, náusea, vômitos, visão turva ou dificuldade para respirar;
• Evitar o consumo de bebidas de origem duvidosa, especialmente vendidas a granel ou sem rótulo.
Orientações ao comércio:
• Verificar a procedência de todos os produtos comercializados;
• Manter notas fiscais de compra e não revender bebidas sem registro;
• Conferir a validade e integridade dos lacres das embalagens;
• Comunicar imediatamente à Vigilância em Sanitária qualquer suspeita de produto adulterado.
Em caso de suspeita ou confirmação de intoxicação por metanol proveniente de bebidas vendidas no comércio local, a Vigilância Sanitária poderá apreender produtos e aplicar interdição cautelar do estabelecimento.
A Secretaria também lembra que é proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, e orienta que os comerciantes exijam documento de identidade com foto para comprovar a idade do comprador.
A prevenção é a melhor forma de proteger vidas. Em caso de dúvidas, a população pode procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou entrar em contato com a Vigilância em Sanitária do município.