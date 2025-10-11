Intoxicação por Metanol: Secretaria de Saúde emite orientações à população e ao comércio

A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Posse, por meio da Vigilância em Sanitária, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, reforça a importância da prevenção contra a intoxicação por metanol. Embora não haja registros de casos suspeitos no município, a pasta alerta para os riscos dessa substância altamente tóxica, que pode estar presente em bebidas alcoólicas produzidas de forma clandestina. A ingestão de metanol, mesmo em pequenas quantidades, pode causar cegueira, danos neurológicos graves e até levar à morte.

Orientações à população:

• Adquirir bebidas apenas de estabelecimentos confiáveis e com registro;

• Descartar produtos com aparência, sabor ou cheiro alterados;

• Procurar atendimento médico imediato em caso de dor de cabeça intensa, tontura, náusea, vômitos, visão turva ou dificuldade para respirar;

• Evitar o consumo de bebidas de origem duvidosa, especialmente vendidas a granel ou sem rótulo.

Orientações ao comércio:

• Verificar a procedência de todos os produtos comercializados;

• Manter notas fiscais de compra e não revender bebidas sem registro;

• Conferir a validade e integridade dos lacres das embalagens;

• Comunicar imediatamente à Vigilância em Sanitária qualquer suspeita de produto adulterado.

Em caso de suspeita ou confirmação de intoxicação por metanol proveniente de bebidas vendidas no comércio local, a Vigilância Sanitária poderá apreender produtos e aplicar interdição cautelar do estabelecimento.

A Secretaria também lembra que é proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, e orienta que os comerciantes exijam documento de identidade com foto para comprovar a idade do comprador.

A prevenção é a melhor forma de proteger vidas. Em caso de dúvidas, a população pode procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou entrar em contato com a Vigilância em Sanitária do município.