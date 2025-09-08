Itapira abre concurso público com 19 cargos em diversas áreas

Inscrições começam nesta quarta-feira (10) e seguem até 9 de outubro pela internet

A Prefeitura de Itapira abre na próxima quarta-feira, 10, às 10h, as inscrições para um novo Concurso Público com oportunidades em 19 cargos e funções que exigem escolaridade a partir do Ensino Fundamental incompleto até o Ensino Superior completo.

Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 3.893,11 e mais outros benefícios como Auxílio Refeição no valor mensal de R$ 708,03, Auxílio Transporte, Abono Assiduidade trimestral de R$ 99,58, Abono Natalino de R$ 188,69 e Adicional de Insalubridade, Periculosidade ou Penosidade, conforme função e condições de trabalho.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br

), até o dia 9 de outubro de 2025 às 17h. As taxas de inscrição variam de R$ 51,00 a R$ 75,00, conforme o nível de escolaridade exigido. A aplicação das provas está prevista para o dia 2 de novembro, nos períodos da manhã e da tarde.

Para escolaridade de Ensino Fundamental (incompleto ou completo) os cargos disponíveis são Auxiliar de Serviços Gerais, Borracheiro, Braçal, Mecânico de Autos Oficial, Operador de Máquinas Pesadas, Servente de Pedreiro, Tratorista e Zelador de Praças Esportivas.

Já para Ensino Médio (completo) e Técnico, as oportunidades são para Copeiro Hospitalar, Escriturário, Recepcionista, Serralheiro, Técnico de Enfermagem, Técnico de Gesso, Técnico de Manutenção Hospitalar, Técnico de Piscina e Tutor Educacional.

Por fim, os cargos de Assistente de Procuradoria e Fonoaudiólogo exigem Ensino Superior completo na área correlata.

Todos os detalhes sobre o concurso, incluindo requisitos, conteúdo programático, etapas e atribuições dos cargos, estão disponíveis no edital publicado no site do Instituto Mais e também no site da Prefeitura www.itapira.sp.gov.br/concursos