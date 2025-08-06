Itapira abre leilão eletrônico de veículos e sucatas da frota municipal

Processo é 100% digital e recebe lances até 25 de agosto

A Prefeitura de Itapira realiza um leilão eletrônico de bens inservíveis, incluindo 35 veículos e sucatas da frota municipal. O processo é totalmente online e aberto a pessoas físicas e jurídicas de todo o país.

Para participar, os interessados devem se cadastrar antecipadamente no site:

👉 http://transparencia.itapira.sp.gov.br:8079/comprasedital

Entre os itens disponíveis estão caminhões, ambulâncias, kombis, motos, trator agrícola, micro-ônibus, pá carregadeira, van furgão e outros veículos sem condições de uso. O período para envio de propostas vai até às 8h59 do dia 25 de agosto. Em seguida, os lances estarão abertos das 9h às 15h do mesmo dia.

Podem participar maiores de 18 anos e empresas com CNPJ ativo. Estão impedidos de participar servidores da Prefeitura de Itapira, membros da comissão de leilão, pessoas declaradas inidôneas e quem estiver impedido de licitar com o município.

Os veículos podem ser vistoriados presencialmente até 22 de agosto, com agendamento prévio pelo telefone (19) 3913-9477 / (19) 3843-9180 ou pelo e-mail: ana_paulafpa@hotmail.com.

Mais informações estão no site oficial da Prefeitura: www.itapira.sp.gov.br, no menu Transparência > Licitações. Dúvidas devem ser enviadas para licitacoes@itapira.sp.gov.br.