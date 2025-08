Itapira encerra formações do Projeto Território da Leitura com palestra de escritor

Evento reuniu mais de 100 professores da rede municipal em encontro com o autor César Obeid, valorizando poesia, contação de histórias e cultura popular

Na última terça-feira, 29, professores da rede municipal de Educação de Itapira participaram do encerramento das atividades formativas do Projeto Território da Leitura. O encontro teve como convidado o escritor e contador de histórias César Obeid, autor de mais de 40 obras voltadas ao público infantojuvenil.

Realizado no auditório da empresa Imbil, o evento reuniu 113 educadores da Educação Infantil II para uma palestra interativa que combinou literatura, musicalidade e improviso. Com o tema “Empoderamento poético, ideia de livros, ideia de vida”, a formação trouxe reflexões sobre o papel da poesia e da contação de histórias no desenvolvimento das crianças, especialmente na primeira infância.

Durante a apresentação, Obeid conduziu dinâmicas com participação ativa dos professores, criando versos improvisados ao som da viola caipira. O momento promoveu troca de experiências, valorização da cultura popular e incentivo à criatividade nas práticas pedagógicas do cotidiano.

O cronograma de formação do Projeto Território da Leitura, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, foi iniciado em abril com o objetivo de ampliar o acesso à leitura e fortalecer as competências leitoras dos alunos da Pré-Escola e dos anos iniciais do Ensino Fundamental que frequentam o período integral. Após o início das capacitações, as crianças receberam os kits com livros e materiais complementares, que incluem atividades para serem desenvolvidas em sala de aula e também em casa, com participação das famílias.