Itapira goleia Artur Nogueira por 6 a 0 na Copa ADR de Futebol Sub13

Mateus marca quatro vezes e lidera vitória no Campo Pedro Bagini; equipe volta a campo em 23 de agosto.

O Campo Pedro Bagini, no Centro Esportivo e de Lazer “Hideraldo Luiz Bellini”, foi palco de mais uma rodada da Copa ADR de Futebol de Base 2025 no sábado (9).

Na categoria sub13 masculina, Itapira aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre Artur Nogueira. Os gols foram marcados por Mateus (4), Davi e José Igor. A equipe é comandada pelo técnico Ricardo Semogim e representa a Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) da Prefeitura de Itapira.

O sub13 volta a campo no dia 23 de agosto, novamente no Pedro Bagini, para enfrentar Amparo em sua última partida da primeira fase. No mesmo dia, o sub11 masculino joga em casa contra Amparo, encerrando sua participação na fase classificatória.