Itapira já recolheu mais de 21 toneladas de pneus no Ecoponto Municipal em 2025

Ação integra programa contínuo de destinação correta do material, reduzindo riscos ambientais e à saúde pública.

No último dia 18 de julho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou uma nova etapa da retirada de pneus inservíveis armazenados no Ecoponto Municipal, localizado no Almoxarifado Municipal. Foram recolhidos pneus de diferentes tipos (veículos pesados, carros de passeio, motocicletas e bicicletas) tanto provenientes da frota municipal quanto entregues pela população.

A ação integra o programa contínuo de destinação correta de pneus, desenvolvido desde 2008 por meio de convênio com a Associação Reciclanip. O objetivo é garantir o encaminhamento ambientalmente adequado do material, reduzindo riscos à saúde pública e impactos ambientais.

De acordo com relatório encaminhado pela Reciclanip, somente em 2025 já foram coletadas 21,94 toneladas de pneus no Ecoponto Municipal.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Cristiano Florence, reforça a importância da iniciativa. “A destinação correta dos pneus é fundamental para evitar problemas como a proliferação de doenças e a contaminação ambiental, além de permitir que esse material tenha um novo uso”, afirmou.

A coleta é realizada em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos. A população pode entregar pneus no Almoxarifado Municipal todas as sextas-feiras, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3863-1886 ou (19) 3863-1801.

A Reciclanip destina o material para processos como co-processamento em cimenteiras, fabricação de artefatos de borracha, produção de asfalto-borracha e laminação para a indústria moveleira, promovendo a reutilização e diminuindo o descarte inadequado.