Itapira recebe apresentação do Canil da GCM no Lar São José

Ação especial celebrou o Dia das Crianças com interação, aprendizado e demonstrações dos cães policiais.

Na última segunda-feira, 6, o Canil da Guarda Civil Municipal de Itapira realizou duas apresentações especiais no Lar São José, uma pela manhã e outra à tarde, reunindo cerca de 115 crianças e adolescentes atendidos pela instituição. A ação integrou a programação comemorativa do Dia das Crianças, promovida pela entidade.

Sob a condução dos instrutores GCMs Claudinei e Kayowan, os cães Thor e Xena encantaram o público com demonstrações de acrobacias, inteligência, faro, força e resposta a comandos policiais, mostrando na prática o resultado do intenso treinamento e do vínculo entre condutor e animal.

A atividade teve como objetivo aproximar a corporação da comunidade e despertar nas crianças valores como respeito, cuidado e admiração pelos animais, além de promover uma visão positiva do trabalho que os guardas desempenham no dia a dia em prol da segurança da população.

Escolas, entidades e instituições interessadas em receber o Show Dog da GCM de Itapira podem entrar em contato pelo telefone (19) 3863-4785 ou pelo e-mail guardamunicipal@itapira.sp.gov.br para agendamento.

Crédito das fotos: Lar São José