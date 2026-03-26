Itapira recebe profissionais da região para curso de educação permanente em saúde mental

A Secretaria Municipal de Saúde de Itapira deu início nesta segunda-feira, 23, a uma qualificação dos profissionais de saúde mental do município e da região. O primeiro encontro presencial do curso ‘Nós na Rede – Educação Permanente para a Rede de Atenção Psicossocial no SUS’, realizado na sala de reuniões do Hospital Municipal, marcou o começo de uma formação que se estende até junho, totalizando 63 horas em formato híbrido, com aulas presenciais e a distância. O município foi selecionado como referência regional para receber profissionais da Baixa Mogiana nos encontros presenciais, um reconhecimento à estrutura e ao papel que Itapira desempenha na rede de saúde mental da região.

O Nós na Rede é uma iniciativa do Ministério da Saúde, desenvolvida em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/Brasília), as Escolas Técnicas do SUS e as Escolas de Saúde Pública. O projeto tem como objetivo fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) por meio da educação permanente de trabalhadores da saúde, com foco na atenção integral a pessoas em sofrimento mental, em conflito com a lei, e que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas.

As aulas têm como educadora Luciane Dias, assistente social, historiadora, especialista em Gestão do SUAS, ex-diretora do CRESS SP – Seccional São José dos Campos (2020–2023), trabalhadora do SUS na área de saúde mental, educadora da Fiocruz e mestranda em Interdisciplinaridade e Saúde Coletiva pela USP.

Participaram desse primeiro encontro profissionais das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) AD e II, Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil e do Hospital Municipal de Itapira.